Пьяный уралец угрожал газовщикам пистолетом и не выпускал из своей квартиры

В Красноуфимске пойдет под суд местный житель, которого обвиняют в угрозе убийством и незаконном лишении свободы двух сотрудников газовой службы.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, 19 ноября 2024 года газовщики пришли в квартиру к обвиняемому 1969 г.р., чтобы проверить исправность оборудования. Плита была неисправна, и специалисты сообщили жильцу, что отключат ему газ. Фигурант был пьян и воспринял новость неадекватно: вооружился травматическим пистолетом и стал угрожать газовщикам убийством, а также отказывался выпускать их из квартиры, пока они снова не включат газ.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, потерпевшие смогли позвонить своему коллеге, а тот сообщил об инциденте в территориальный отдел полиции.

«Фигурант этой криминальной истории ранее уже имел конфликт с законом: в 2016 году он был условно лишен свободы за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Поводом для отключения от газоснабжения стало то, что пользователи оборудования длительное время не выполняли требование газовиков о замене плиты ввиду ее ненадлежащего состояния. Теперь обвиняемому грозит наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет», – отметил полковник Горелых.

Фото СУ СКР по Свердловской области

Красноуфимск, Елена Владимирова

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