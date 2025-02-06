Волонтерский центр Алексея Вихарева открылся в Ирбите (ФОТО)

Волонтерский центр Алексея Вихарева открыл свое представительство в Ирбитском городском округе.

Новая приемная депутата, руководителя фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга, будет располагаться по адресу: Ирбит, ул. Первомайская, 46. Филиал будет работать совместно с общественной приемной партии «Единая Россия».

«Волонтерский центр Алексея Вихарева дошел до отдаленных уголков Свердловской области. Я знаю, что многие ирбитчане обращаются за помощью в филиал центра в Екатеринбурге. Теперь они могут сделать это в родном городе. Здорово, что приемная «Единой России» и Волонтерский центр будут находиться рядом. Уверен, что совместно с волонтерами Алексея Вихарева мы максимально быстро и эффективно сможем решать вопросы, которые поступают. Будем совместно работать на благо Ирбита и его жителей», – отметил глава Ирбита Николай Юдин.

Неоднократно жители Ирбита обращались за помощью к известному свердловскому единороссу Алексею Вихареву. Так, в 2024 году депутат отправлял по просьбам прихожан местного Свято-Троицкого храма дорогостоящие запчасти для 5 мотоциклов «Урал» на СВО, помогал горожанам разобраться с пенсионными выплатами, передавал инструменты, технику и оборудование военным.

В декабре 2024 года Алексей Вихарев помогал Ирбитскому мотоциклетному заводу и мотоциклу «Урал» выиграть в престижном голосовании и стать «Народным достоянием Среднего Урала».

«Ко мне на приемы стали приезжать люди из разных городов Свердловской области. Так появилась идея открыть Волонтерский центр за пределами Екатеринбурга. Неслучайно первый областной филиал появился в Ирбите. Ранее жители этого города часто обращались с самыми разными проблемами: пенсионные выплаты, поддержка бойцов СВО, экология и многое другое. Решить большинство этих вопросов можно только сообща с городской администрацией муниципалитета, и мы всегда находили отклик. Глава города Николай Юдин поддержал открытие филиала Волонтерского центра. Надеюсь, что наш центр станет той самой связующей нитью между горожанами и властью, а также – местом притяжения городской молодежи. Вместе мы сможем сделать много добрых дел!» – прокомментировал Алексей Вихарев.

После открытия Алексей Вихарев и глава Ирбита Николай Юдин совместно провели первый прием граждан. Горожане рассказали о своих проблемах, а депутат и мэр пообещали разобраться во всех поступивших вопросах.

Филиалы волонтерских центров Алексея Вихарева открылись в 2023 году и уже стали неотъемлемой частью Екатеринбурга. Активисты центра принимают участие в общественной жизни города и области. Среди направлений работы – развитие местного здравоохранения, гуманитарная помощь бойцам СВО, социальная поддержка представителей старшего поколения. Волонтеры помогают многодетным и малоимущим семьям, пенсионерам, развивают молодежный спорт, оказывают экстренную помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Волонтерский центр и Алексей Вихарев постоянно находятся на связи с мобилизованными свердловчанами и их семьями, передают на фронт гуманитарные грузы, технику и электронику. Теперь эта работа будет масштабирована.

Ирбит, Елена Васильева

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