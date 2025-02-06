Католики и иудеи будут праздновать Пасху в один день с православными

В этом году Пасха у католиков и Песах у иудеев совпадает по дате с празднованием Христова Воскресения у православных. Христиане будут отмечать 20 апреля, а иудеи – с 12 по 20 апреля.

Такие совпадения случаются нечасто, прежде они были в 2017, 2014, 2007 и 2004 годах. Это связано с тем, что праздник должен выпасть на воскресенье после первого новолуния за весенним равноденствием. Однако так как у православных и католиков разные календари – юлианский и григорианский соответственно, поэтому и первое полнолуние не всегда совпадает по дате.

Екатеринбург, Елена Сычева

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