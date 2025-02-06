«Вопрос не в уме, а в технологиях манипулирования», – политолог о вербовке «террористов» в открытых каналах

Для борьбы с терроризмом необходимо ограничить свободу слова в «Телеграме». Об этом заявила на круглом столе по профилактике экстремизма политолог и эксперт по деструктивному влиянию социальных сетей Яна Амелина.

По ее словам, масштабная проблема вовлечения людей в терроризм связана с многочисленными открытыми телеграм-каналами (с аудиторией 150-200 тысяч человек), содержащими запрещенную информацию. Она также подчеркнула связь терроризма и телефонного мошенничества, где используется одна и та же технология вербовки: «Раньше детей вовлекали в суицидальные группы. И если ребенка можно довести до самоубийства, его можно довести до чего угодно. Сейчас технология меняется под современное общество, но причина трагедий остается той же – общение с мошенниками. Мы не можем предусмотреть все варианты схем, которые они разработали. Там фантастический креатив. Но люди должны понимать, что все разговоры нужно заканчивать сразу».

Амелина выделила два современных тренда терроризма: «по объявлению» и «поневоле». В первом случае речь идет о вербовке за деньги через телеграм-каналы. «Раньше терроризм был чисто идеологическим преступлением. Но, как помните, всех нас удивил мотив тех, кто совершили теракт в «Крокусе»: они убили людей за 500 тысяч. Такого не было еще никогда», – отметила она. Во втором – о манипуляции, когда у жертв сначала выманивают крупные суммы, а затем заставляют поджигать офисы, банкоматы, торговые центры и заправки. Такие люди считают, что они совершают благое дело. «Фантастический по своему безумию был случай в Брянске, где две старушки подожгли машину лейтенанта полиции. Они были уверены, что действуют по указанию сотрудников наших специальных служб. Если бы они таким образом выражали протест против СВО, против повышения цен или еще против чего-либо, то это был бы классический теракт. Но они думали, что выполняют указания ФСБ на благо своей страны», – рассказала спикер.

И сейчас в такой ситуации может оказаться любой человек. Яна Амелина отметила, что даже психологи не могут объяснить методы манипуляции, используемые мошенниками: «Когда психологов спрашиваешь, как разводят людей и заставляют совершать их такие страшные вещи, они просто разводят руки. Вопрос не в уме, а в технологиях манипулирования, которые используются. Мы часто думаем, что нас это не коснется. Но это технология, и она работает со всеми. Если можно взорвать настройки человека, здравый смысл и даже инстинкт самосохранения, значит, его можно заставить сделать все, что угодно».

Люди о телефонных мошенниках

По словам эксперта, количество человек, вовлеченных в терроризм, растет с геометрической прогрессией: «Мы увидели, как много пожилых людей, патриотов, людей с жизненным опытом, казалось бы, неглупых, оказывается, можно легко развести на такие дикие вещи. На что дальше выведут людей? Не будут ли это детские сады, школы, поджоги уже в людных местах? После нескольких крупных петард, которые подожгли в торговых центрах, мы вполне можем предположить, что следующим этапом будут «коктейли Молотова», запрещенные вещества – рицин, зарин – или что-нибудь еще».

Она также подчеркнула доступность в интернете, в том числе на открытых ресурсах, инструкций по изготовлению взрывных устройств и запрещенных веществ: «Я полезла в наши социальные сети и без труда в открытых террористических каналах нашла рецепты «коктейлей Молотова», рецепты отравляющих веществ. Такого в современном мире быть не должно. Мы не можем полностью исключить появление таких инструкций в общественном пространстве, но мы должны сделать так, чтобы в открытом доступе такого не было».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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