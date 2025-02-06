Объем подозрительных финансовых потоков на Урале снизился на 15%

В Уральском федеральном округе работа по противодействию легализации преступных доходов дает положительные результаты. Как сообщили в пресс-службе полпредства, об этом заявил Артем Жога на совещании с участием директора Федеральной службы по мониторингу Юрия Чиханчина и представителей правоохранительных органов.

По словам Артема Жоги, в 2024 году на 15% уменьшился общий объем подозрительного финансового потока по операциям, которые осуществляли резиденты УрФО. Практически в два раза сократились количество и объем финансовых операций с использованием номинальных юридических лиц. По материалам Межрегионального управления Росфинмониторинга возбуждено практически 400 уголовных дел, 5 лет назад количество таких уголовных дел было вполовину меньше.

Полпред президента заявил, что, несмотря на определенные положительные результаты, обстановка постоянно меняется, поэтому необходимо совершенствовать усилия в сфере противодействия легализации преступных доходов. Особую озабоченность вызывает возрастающее число случаев вовлечения в теневую деятельность несовершеннолетних.

«В этом году нужно усилить контроль за совершением подозрительных финансовых операций физическими лицами, а также контроль за использованием бюджетных средств, выделяемых в том числе на финансирование гособоронзаказа и реализацию национальных проектов. Кроме этого, в числе приоритетов должна быть работа по противодействую финансированию терроризма и экстремизма: это также напрямую связано с проведением специальной военной операции», – акцентировал полпред.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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