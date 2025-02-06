Екатеринбургский фестиваль Play Digital Art планирует выйти на федеральный уровень

В Екатеринбурге с 7 по 13 апреля пройдет четвертый фестиваль цифрового искусства Play Digital Art. В нем примут участие художники со всей России, также в оргкомитет поступают заявки из Белоруссии, Китая, Индии и Бразилии. В этом году участники планируют представить свои работы как в выставочных помещениях, так и на улицах города.

«В этом году фестиваль получил гранд Президентского фонда культурных инициатив. Появилась не только финансовая поддержка, но и дополнительные возможности для продвижения Play Digital Art на федеральный уровень. У нас есть амбиции сделать фестиваль интересным не только горожанам, но и профессиональному сообществу. Цифровое искусство – это новое и развивающееся направление не только в России, но и во всем мире. И мы хотим развенчать некоторые мифы, существующие вокруг него. Многие считают, что цифровое искусство – это очень просто и в нем нет возможности сделать культурное высказывание. Другая сторона дискуссии – останется ли цифровое произведение в качестве артефакта, по которому можно будет судить об эпохе. Задача организаторов и участников фестиваля – как раз отвечать на такие вопросы», – рассказала на пресс-конференции директор фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара» Наталья Левицкая.

Тема фестиваля в 2025 году – «Диффузия». Художникам предлагается поразмыслить о диффузии как физическом явлении, с точки зрения эмоций и взаимодействия традиций и разных культур. «Мы очень рады, что наш фестиваль из студенческого движения вырос в масштабный проект, в котором есть и галерейные выставки, и большая образовательная программа, и развлекательная часть. Мы воспринимаем Play Digital Art как культурно-просветительский проект, который объединяет людей разных возрастов и с разными интересами. Наша целевая аудитория – школьники, студенты, эксперты в сфере искусства и айтишники», – отметила руководитель фестиваля Наталья Сероштанова.

Директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков добавил, что Play Digital Art имеет все шансы стать одним из важнейших культурных событий в городе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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