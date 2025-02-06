На День защитника Отечества лишнего выходного не будет

Дополнительного выходного, приуроченного к Дню защитника Отечества, в 2025 году не будет. Хоть 23 Февраля и выпадает на воскресенье, однако россияне не будут отдыхать три дня подряд, поскольку дополнительный выходной в честь праздника перенесли не на понедельник, 24 февраля, а на 8 мая.

Таким образом, в феврале россияне отдохнут в субботу, 22 февраля, и в воскресенье, 23 февраля. А в первые две недели последнего весеннего месяцы будет сразу по четыре выходных дня подряд: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Екатеринбург, Елена Васильева

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