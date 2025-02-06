Врачи спасли ребенка, вдохнувшего колпачок от шариковой ручки (ФОТО)

Врачи из городской больницы Каменска-Уральского спасли 10-летнего школьника, который случайно вдохнул колпачок от шариковой ручки и начал задыхаться.

Как сообщили в ДИПе, трагедии удалось избежать благодаря оперативным действиям медиков. Бригада службы «03» доставила ребенка в городскую больницу с одышкой, кашлем со свистом, болью в горле и грудине. После первичного осмотра врачи направили пациента на компьютерную томографию. Инородное тело оказалось в правом бронхе.

Ребенку выполнили бронхоскопию с применением внутривенного наркоза под контролем анестезиолога-реаниматолога, в ходе которой отоларинголог и эндоскопист Маъруфджон Одинаев при помощи щипцов удалил колпачок из бронха. Процедура заняла в общей сложности 25 минут.

«Мы довольно часто сталкиваемся с ситуациями, когда инородные тела оказываются у детей в пищеводе. Как правило, это монетки. Они не угрожают жизни ребенка, мы их удаляем практически каждый месяц. Но инородное тело в бронхах – это совсем другая история. Последствия для пациента могут быть очень серьезными, вплоть до жизнеугрожающих состояний и инвалидизации. В нашем случае все обошлось без осложнений», – рассказал Маъруфджон Одинаев.

Опасность попадания инородного тела в бронхи заключается в сужении просвета органа, в результате чего воздух не проходит даже при вдохе. Кроме того, предмет может вызвать воспалительную реакцию, нарушить слизистую, привести к бронхопневмонии, пневмотораксу, гнойному плевриту и абсцессу легкого. Поэтому медики обращают внимание уральцев на необходимость безотлагательного обращения за медицинской помощью в подобной ситуации.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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