В Нижнем Тагиле поймали 20-летнего кибермошенника, который заражал телефоны вирусом (ФОТО)

Полицейские задержали 20-летнего уроженца Туринска, который подозревается в хищении денег с банковских карт с помощью вирусов для ОС Android. Молодой человек нигде официально не работал, судим не был.

«Парень в мессенджерах распространял информацию, что может помочь людям, утерявшим свой мобильный телефон, или в розыске без вести пропавших граждан. В ходе общения он предлагал установить специальное программное обеспечение. Как правило, граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, узнав, что кто-то готов оказать содействие в решении их проблемы, воспринимают такие предложения, как свет в конце тоннеля. В итоге доверчивые горожане вскоре понимали, что стали жертвой афериста, так как их сотовый начинал работать некорректно, а со счета пропадали сбережения», – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полиция установила 12 потерпевших. Точная сумма причиненного им ущерба выясняется. Сыщики провели осмотр жилища задержанного и изъяли ноутбук и другую технику. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», а также по статям 272 и 273 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и «Распространение вредоносных программ». Хакеру грозит от 4 до 6 лет лишения свободы. Парень дал признательные показания и согласился сотрудничать со следствием. До судебного разбирательства он будет находиться на подписке о невыезде, сообщил Горелых.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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