148 мест в кемпингах и 8 модульных отелей: что появилось в Свердловской области для туристов

В весенне-летний сезон туристы смогут отдыхать в новых кемпингах и модульных отелях Свердловской области. В «Лесной Заводи» в Билимбае, «Бунгало» в Рефтинском, «Двери в лес» в Арамили и других кемпингах области появилось 148 мест. Также открылись 8 модульных отелей на 213 мест в Сысерти, Реже, Арамили и Первоуральске. Об этом на пресс-конференции сообщила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

По ее словам, планируется построить два туристско-информационных центра: в Ивделе и селе Чусовом. «У нас открылись ТИЦы в Каменске-Уральском, Кировграде, Среднеуральске, Ирбите. В Волчанске уже работает туристско-информационный центр, предлагающий удобства туристам, направляющимся к Конжаковскому Камню, на рыбалку в Гари или на перевал Дятлова. А в мае начнется сезон сплавов – для этого и строится новый ТИЦ в селе Чусовом: туристы смогут отдохнуть и воспользоваться имеющимся оборудованием. Всего в Свердловской области функционируют 22 туристско-информационных центра, благодаря которым создаются новые точки притяжения. Эти направления станут перспективными для того турпотока, который будет формироваться весной», – рассказала Туканова.

Она отметила, что турпоток растет не только с развитием инфраструктуры в регионе, но и с появлением прямых авиаперелетов. Так, около 300-350 иностранных туристов приезжают из Дубая, Абу-Даби и Турции. Но в основном Свердловскую область посещают жители соседних территорий: Челябинской и Тюменской областей, Пермского края, Башкортостана. Большую часть составляют туристы из Санкт-Петербурга, Москвы, Удмуртии, Кировской и Иркутской областей, Ханты-Мансийского АО.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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