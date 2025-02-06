российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 февраля 2025, 13:57 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге автобус столкнулся с «Ладой». Пострадала женщина (ФОТО)

Фото ГАИ

Сегодня в Екатеринбурге на улице Челюскинцев столкнулись пассажирский автобус и автомобиль «Лада».

Как сообщили в областной ГАИ, в результате инцидента одна из пассажирок автобуса упала внутри салона и получила травму. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и специалист технического надзора. Организована проверка по факту ДТП.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,