В Екатеринбурге автобус столкнулся с «Ладой». Пострадала женщина (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге на улице Челюскинцев столкнулись пассажирский автобус и автомобиль «Лада».
Как сообщили в областной ГАИ, в результате инцидента одна из пассажирок автобуса упала внутри салона и получила травму. Сейчас она находится под наблюдением медиков.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС и специалист технического надзора. Организована проверка по факту ДТП.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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