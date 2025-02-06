Академический район Екатеринбурга готовится стать главной площадкой «Лыжни России»

Академический станет ведущей площадкой главного спортивного мероприятия зимы – массовой лыжной гонки. Принять в ней участия смогут спортсмены и любители всех возрастов.

Трасса по традиции разместится в Преображенском парке. Организаторы арендовали специальную технику, которую применяют для укладки профессиональных лыжных трасс. Мероприятие в Академическом начнется в 10.00 в Преображенском парке (ориентир – дом №47 по проспекту Академика Сахарова). Дистанция в 2025-ом году символична: для взрослых она составит 2025 метров, для детей – 300 метров.

На старт в Академическом выйдут и именитые спортсмены, в том числе, с олимпийскими наградами: депутат Госдумы РФ Антон Шипулин и заместитель директора Департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга Иван Алыпов. В мероприятии по традиции примет участие и топ-менеджер одной из компаний-организаторов спортивного праздника – генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Соревнования в Академе пройдут уже в девятый раз, а всего в стране общероссийская лыжная гонка будет проведена в 43-ий раз. Традиционными сорганизаторами массовой лыжной гонки в самом молодом районе Екатеринбурга выступают ведущий девелопер района – АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») и управляющая компания «Академический».

Вместе они поддерживают на территории проведение не только спортивных, но и культурных и иных массовых мероприятий, как районного, так и общегородского и даже общероссийского форматов. Так, ранее УК и мастер-девелопер провели Крещенские купания, а в начале марта они планируют подготовить для горожан проводы зимы – Масленицу.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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