В Екатеринбурге туман объединился со смогом

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле сегодня были зафиксированы кратковременные повышения концентрации вредных веществ в воздухе – формальдегида, оксида азота и оксида углерода. Однако превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в промышленных городах не отмечено, сообщили в Уральском гидрометцентре.

Синоптики уточнили, что туман в Екатеринбурге имеет метеорологическое происхождение и сочетается с низкой облачностью. По наблюдениям метеостанции Кольцово, нижняя кромка облаков в предутренние и утренние часы опускалась до высоты 30 метров.

В Свердловской области до вечера 11 февраля действует предупреждение об атмосферном загрязнении.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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