Полпред: в Арктике нужно обеспечить интенсивное развитие инфраструктуры для жизни людей

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога принял участие в заседании организационного комитета форума «Арктика – территория диалога». Он подчеркнул, что регион является важнейшей ресурсной базой России, где сосредоточены стратегические запасы полезных ископаемых, необходимые для устойчивого развития экономики страны. Кроме того, Арктика станет платформой для реализации масштабных инфраструктурных инициатив. На долю Заполярья и Приполярья приходится 15% валового внутреннего продукта РФ, и президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что освоение арктических земель является одним из ключевых направлений государственной политики.

«Историческое лидерство нашей страны в Арктической зоне обеспечило нам огромный опыт в освоении этой непростой территории. Сегодня важно не только сохранить ведущие позиции в регионе, но и обеспечить интенсивное развитие Арктики: ее логистических возможностей, технологий добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов и, конечно, инфраструктуры для жизни людей. Для Уральского федерального округа реализация этих задач имеет принципиальное значение: в Арктике расположен весь Ямало-Ненецкий автономный округ и два муниципалитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Белоярский и Березовский», – отметил полпред.

Напомним, форум «Арктика – территория диалога» проводится с 2010 года и служит площадкой для обсуждения ключевых вопросов, связанных с социально-экономическим развитием арктических регионов. В текущем году мероприятие запланировано на 26-27 марта и пройдет в Мурманске.

Екатеринбург, Анна Попова

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