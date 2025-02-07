Почти 50 тысяч уральцев слетали в Сочи в январе

В январе уральцы чаще всего летали на отдых в Сочи, Минводы, а также в Таиланд и ОАЭ. Так, на черноморский курорт из Кольцово отправились 49 тысяч человек (на 2 тысячи больше, чем в прошлом году). Еще 16 тысяч туристов улетели из Екатеринбурга в Минводы.

Из зарубежных направлений самыми востребованными оказались Пхукет и Дубай – пассажиропоток за январь составил по 18 тысяч человек, а также Шарджа, отдых в которой предпочли свыше 13 тысяч уральцев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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