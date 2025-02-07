Женщина после семейной ссоры разбилась в ночной автокатастрофе

Сотрудники свердловской Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ночной смертельной аварии на 8-м километре дороги Городище – Новоселово Туринского района.

53-летняя водитель «Форд Фокус» на большой скорости съехала в кювет и влетела в дерево. Известно, что незадолго до выезда она поссорилась с родными.

По данным регионального ГИБДД, водитель, получив тяжелые травмы, скончалась до прибытия медиков.

Дорожные полицейские установили, что погибшая проживала в Туринском районе. У нее был пятилетний опыт вождения и ни одного административного взыскания за нарушение правил. Но в момент ДТП женщина не была пристегнута ремнем безопасности, а это существенно повлияло на тяжесть последствий столкновения.

«На месте происшествия силами сотрудников ДПС и следственной группы организованы и проведены необходимые процессуальные действия. Кроме того, госинспекторами дорожного надзора выявлены недостатки в содержании дороги, а именно наличие рыхлого снега на проезжей части. По данному факту в адрес подрядной организации вынесено представление об устранении недостатков. В настоящее время ведется расследование данного инцидента, в рамках которого запланировано проведение ряда экспертиз, включая определение состояния водителя в момент совершения ДТП», – отметили в пресс-службе ведомства.

Туринск, Дарья Деменева

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