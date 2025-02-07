Телефонные мошенники переключились на студентов уральских вузов

Администрация Уральского университета путей сообщения предупредила студентов о распространяющейся в вузе схеме телефонного мошенничества. Злоумышленники присылают сообщения в мессенджерах Telegram и WhatsApp от имени руководителей вуза, а затем подключают стандартный прием с запугиванием «от ФСБ».

Подробнее о новой схеме рассказал помощник ректора вуза по безопасности Николай Кардапольцев: «Студент получает сообщение в Telegram от лица проректора или декана (заведующего кафедрой, преподавателя, работника Росжелдора, варианты могут быть разные) в котором тот интересуются, как движется учебный процесс, какие есть проблемы со сдачей дисциплин. Если студент ответил, тема развивается дальше, появляются вопросы о наличии информации по студентам, занимающимся «дропингом», и каких-либо поборах в вузе. Вне зависимости от ответа, вам будет рекомендовано пообщаться с «куратором» из ФСБ, который в ближайшее время будет звонить и сам пояснит суть имеющихся к вам вопросов».

Далее следует звонок от «офицера ФСБ», который запугивает манипуляциями с банковскими счетами, убеждает никому не говорить о содержании беседы и следовать инструкциям, иначе студент сам станет преступником. Обычно такие психологические атаки заканчиваются потерей денег для пострадавших.

Николай Кардапольцев отметил, что преподавателям и работникам университета запрещено вести деловую переписку в мессенджерах, для этого используется корпоративная почта. Если студент получил сообщение от лица руководителя, ему сначала нужно проверить реальность контакта. Для этого нужно перезвонить должностному лицу по телефону, указанному в справочнике УрГУПС, или обратиться в деканат с просьбой подтвердить полученную информацию. Также студентам крайне не рекомендуют устанавливать приложения в смартфон путем активации присланных ссылок из мессенджеров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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