Суд вынес суровый приговор злостному алиментщику

Екатеринбург (Новый День, Елена Сычева) – На Урале суд вынес приговор мужчине, который стал фигурантом уголовного дела за неуплату алиментов. Житель Ивделя 1972 г.р. был признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ. «В 2024 году на осужденного была возложена обязанность выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 части заработка и иного дохода ежемесячно. Зная об этом, он официально не трудоустроился, иной добровольной матпомощи ребенку не оказывал», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В августе 2024 года мужчину привлекли сначала к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и назначали 20 часов обязательных работ. Но это не изменило решения отца, который накопил долг перед своим ребенком больше 170 тыс. рублей.

На суде мужчина вину признал в полном объеме. Ивдельский суд назначил ему наказание 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube