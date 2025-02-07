112 городов УрФО вошли в список опорных пунктов России

112 городов Уральского Федерального округа вошли в перечень опорных пунктов России.

В рамках реализации федерального проекта «Развитие инфраструктуры в населённых пунктах» в этом году планируется системное улучшение качества среды для жизни в городах, которые вошли в список. В рамках УрФо речь идет о 40 городах в Челябинской области, 29 – в Свердловской области, 24 – в Курганской области, 3 – в Тюменской области, 12 – в Ханты-Мансийском автономном округе, 4 – в Ямало-Ненецком автономном округе. Всего в перечень опорных пунктов вошли 2160 муниципальных образований страны.

«Интенсивное развитие инфраструктуры в городах повысит уровень жизни в регионах в целом, сделает их более привлекательными для жизни и инвестиций. Важно подойти к выполнению задач федерального проекта со всей ответственностью, ведь от этого зависит качество жизни людей», – подчеркнул полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.

В соответствии с целями проекта, к 2030 году качество жизни в опорных населенных пунктах должно вырасти на 30 процентов по отношению к ситуации 2019 года. Результат будет оцениваться по 15 показателям, среди которых повышение качества дорог и коммунальных услуг, сокращение объёма аварийного жилья, состояние образовательных, медицинских и культурно-досуговых учреждений, улучшение сферы общественного транспорта, газификация и другие критерии.

Екатеринбург, Елена Васильева

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