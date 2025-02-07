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Пятница, 7 февраля 2025, 11:29 мск

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Уралец контрабандой привез из Таиланда больше тысячи полудрагоценных камней (ФОТО)

Фото: Свердловская облпрокуратура

Жителя Свердловской области будут судить за то, что он контрабандой ввез из Таиланда более тысячи полудрагоценных камней общей стоимостью 2,9 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в 2023 году мужчина с помощью международных почтовых отправлений переместил через таможенную границу ЕАЭС 422 зеленых берилла, 440 цирконов, 280 огненных опалов и 25 апатитов.

При этом обвиняемый поручил знакомому отследить идентификаторы почтовых отправлений и получить посылки в отделениях связи. При получении камней знакомый обвиняемого был задержан.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Фото: Свердловская облпрокуратура

Екатеринбург, Елена Владимирова

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