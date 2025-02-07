Уралец контрабандой привез из Таиланда больше тысячи полудрагоценных камней (ФОТО)

Жителя Свердловской области будут судить за то, что он контрабандой ввез из Таиланда более тысячи полудрагоценных камней общей стоимостью 2,9 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в 2023 году мужчина с помощью международных почтовых отправлений переместил через таможенную границу ЕАЭС 422 зеленых берилла, 440 цирконов, 280 огненных опалов и 25 апатитов.

При этом обвиняемый поручил знакомому отследить идентификаторы почтовых отправлений и получить посылки в отделениях связи. При получении камней знакомый обвиняемого был задержан.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Фото: Свердловская облпрокуратура

Екатеринбург, Елена Владимирова

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