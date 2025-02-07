Школьница перевела 275 тысяч рублей с маминой карты, поверив «завучу»

В Екатеринбурге мошенники обманули 17-летнюю школьницу, заставив ее назвать код из СМС и перевести деньги с телефона матери. Ущерб составил 275 тысяч рублей.

Как сообщили в городском УМВД, девочке позвонила неизвестная женщина, которая представилась завучем ее бывшей школы. Собеседница сообщила, что нужно отредактировать электронный дневник ученицы, и для этого попросила ее назвать код из СМС. Школьница выполнила просьбу, а затем ей стали звонить «сотрудники Росфинмониторинга» и «Генпрокуратуры». Девочку убедили, что аккаунты ее родителей на «Госуслугах» взломаны, и мошенники получили доступ к их данным. Ее испугали тем, что родительские сбережения в опасности, и необходимо срочно перевести деньги на «безопасные счета». Девочка выполнила все инструкции, а позже рассказала обо всем родителям.

Мама школьницы сразу обратилась в отдел полиции № 9 Верх-Исетского района. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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