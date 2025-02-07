российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 7 февраля 2025, 13:17 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Ученые УрФУ заработали 4 млрд рублей

Ученые-исследователи Уральского федерального университета заработали за прошлый год больше 4 млрд рублей. «Более четверти – это договоры с промышленниками», – отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. По его словам, год от года объем средств, который получают исследователи от частных предприятий и за счет грантов и государственных конкурсов, растет. С 2021 года цифра увеличилась почти вдвое.

Кокшаров также подчеркнул, что руководство вуза ориентирует ученых не только на фундаментальные исследования, но и на практикоориентированные разработки. В частности, представители УрФУ занимаются вопросами продления долголетия, поддержкой демографии, извлечением большего объема полезных материалов из руды (показатель уже достигает 90%), разработкой и улучшением материалов для медицины и авиастроения.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Наука, Общество, Россия,