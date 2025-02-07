Один человек погиб и два получили травмы в ДТП под Богдановичем (ФОТО)

Один человек погиб и двое получили травмы в столкновении двух автомобилей на 5 км автодороги Богданович – Сухой Лог. Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, 55-летний водитель «Лады Калины» при выезде со второстепенной дороги не пропустил «Форд Фокус» под управлением 31-летнего мужчины. В результате аварии оба водителя и 55-летняя женщина-пассажир «Лады» получили травмы. Водитель отечественного автомобиля скончался по дороге в больницу.

Все участники ДТП являются местными жителями. Водитель «Лады» имел стаж управления с 2004 года, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 1 раз. В каком состоянии находился мужчина в момент автоаварии, будет установлено по результатам назначенной химико-токсикологической экспертизы. Водитель «Форда» за 12 лет имеет 2 нарушения ПДД, по результатам проведенного инспекторами ДПС освидетельствования трезв.

Богданович, Елена Владимирова

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