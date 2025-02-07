Просвещенность, секуляризация, армия и флот, – ученый назвал составляющие успеха Петра I

Сегодня в Екатеринбурге открылась Всероссийская научно-практическая конференция «Петровские города: опыт и наследие». Уральский ученый Дмитрий Редин выступил с докладом, в котором назвал три составляющих успеха петровских реформ: просвещенность, секуляризация и реформа армии.

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Уральского федерального университета Дмитрий Редин напомнил, что Петр не был первым российским правителем, проявлявшим интерес к научным и культурным достижениям Запада. Ими интересовались и его отец, царь Алексей Михайлович, и старший брат Федор Алексеевич. Но именно Петр вошел в историю России как великий реформатор.

Некоторые исследователи пытаются построить альтернативную модель, в которой царь Федор прожил бы дольше. Возможно, он провел бы модернизацию страны менее радикальными средствами, с меньшим количеством жертв? Но, подчеркивает Дмитрий Редин, допустив одну возможность, мы тут же допускаем вторую, третью, а в итоге получаем не научную работу, а «альтернативную историю» как жанр фантастики.

По мнению Редина, ключевой причиной рывка Петровского времени стало участие России в Северной войне. Был необходим мобилизационный рывок на грани невозможного. Вероятно, не будь Северной войны, реформы не были бы столь радикальными. Но что было, то было, и Петр сделал что мог. Война выступила как катализатор перемен, причем оценку их результативности нельзя давать только в перспективе петровских времен. Они определили политику развития России как минимум на сто лет.

Первой составляющей успеха Петра ученый назвал просвещенность. Учебные заведения, созданные в эпоху реформ, отошли от средневековой латинско-польской схоластики к развитию прикладного знания и естественным наукам. Заданное Петром направление привело к стремительному взлету российской науки и определило вектор на многие десятилетия вперед. Просвещение стало образом жизни. В XVIII веке образованная часть русского общества, знакомясь с европейской культурой, как будто пережила эпоху Ренессанса и Просвещения одновременно.

Второй момент – секуляризация. До Петра политическое влияние церковных властей России мешало ее взаимодействию с католическим и протестантским миром в условиях острой потребности в импорте высококвалифицированных европейских кадров. Петр фактически ввел в России свободу вероисповедания и добился того, для чего Европе понадобились целые века религиозных войн.

Третье – реформа армии и создание флота. Редин подчеркнул, что в тот исторический период армия выполняла не только свои непосредственные функции защиты государства от внешних врагов, но и стала школой кадров для правительства. «Управленческие новации из армии перешли в органы государственной власти. Привлечение отставных офицеров в государственные органы стало одним из достижений Петра», – отметил профессор Редин.

Многие участники конференции подчеркнули, что часть идей Петра актуальна и сегодня.

«Речь идет не только о том, чтобы изучать прошлое, но и о том, какие уроки мы должны из него извлечь, чтобы использовать сегодня, – сказал «Новому Дню» ректор УрФУ Виктор Кокшаров. – Петровская эпоха полностью модернизировала российскую историю, государственность, заложила основы промышленности. Собственно, первая российская промышленность появилась благодаря Петру именно здесь, на Урале. В этом уроки модернизации, преобразования, которые крайне необходимы нам сегодня, чтобы создавать основу для достижения технологического суверенитета, технологического лидерства. Это делалось именно тогда, в Петровское время, и крайне актуально для нас. На петровском наследии мы сегодня воспитываем новое поколение студентов, будущих специалистов. Поэтому историческое значение преобразований Петра, от которых нас отделает 300 лет, для нас непреходяще».

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в приветственном слове заявил, что знание истории, недопущение ее фальсификации – базовая стратегия развития России. Он напомнил, что, по словам президента Владимира Путина, знание истории позволяет делать верные выводы не только о прошлом, но и о настоящем. «Город-завод стал оплотом промышленности и науки. Следуя своему предназначению, Екатеринбург развивается уже 300 лет. Замыслы Петра находят все новое отражение в промышленном и научном развитии Екатеринбурга. Петр внедрял новые технологии, и мы продолжаем делать то же самое», – сказал Алексей Орлов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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