В автосервисе на Кислородной сгорели пять автомобилей (ФОТО)

Пожар в автосервисе на улице Кислородной потушили. По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, пожарные эвакуировали 14 легковушек. Пять автомобилей сгорели.

Как ранее писал «Новый День», площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

«Быстрому распространению способствовало наличие легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. На пожаре работали 15 единиц техники и 40 человек личного состава. Также сформирован оперативный штаб на месте пожара и созданы два боевых участка. На данный момент пожар локализован, угрозы распространения отсутствуют. Пострадавших и погибших на пожаре нет», – отметил исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области (по ГПС) Вячеслав Новиков.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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