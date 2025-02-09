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Воскресенье, 9 февраля 2025, 14:12 мск

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На Объездной водитель насмерть сбил мужчину, который помогал женщине менять колесо (ФОТО)

Фото УГИБДД по Свердловской области

Сегодня днем на перекрестке улицы Московской и Объездной дороги 33-летний водитель Volkswagen Polo на большой скорости влетел в стоящий Nissan March и насмерть сбил 40-летнего мужчину, который помогал автоледи менять поврежденное колесо. Еще трое, включая ребенка, получили различные травмы.

Как отметили в региональном управлении ГАИ, до этого столкновения лихач задел несколько движущихся машин. Однако водители Lexus и Toyota Rav4 оставили место происшествия, и теперь их разыскивают правоохранительные органы.

«Установлено, что у автомобиля Nissan March, который находился на обочине, было повреждено колесо. В нарушение правил дорожного движения пешеходы не выставили знак аварийной остановки и не использовали средства пассивной защиты. На месте ДТП проводятся необходимые процессуальные действия. Назначено проведение расследования», – отметили в пресс-службе ведомства.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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