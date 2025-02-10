Уральский воришка получил 4 года строгого режима за кражу тушенки и шоколада

Житель уральского города Режа Николай Н. отправится в колонию строгого режима на 4 года за воровство из продуктовых. Из одного магазина он вынес 12 пачек сливочного масла, из другого – столько же масла, 4 банки тушенки, 5 шоколадок и пачку печенья. Спустя несколько дней мужчина украл в другом супермаркете 11 банок тушенки, и, наконец, придя назавтра за новой партией провианта, он был пойман – при нем были 3 пачки чая, 9 банок тушенки, 23 плитки шоколада.

В суде Николай пояснил, что пошел на преступления в связи с тяжелым материальным положением. Вину признал полностью, но был не согласен с размерами ущерба. «Режевской городской суд учел, что кроме правонарушений у подсудимого были судимости за умышленное причинение легкого вреда здоровью и мошенничество, и как рецидивисту назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Отбывать наказание режевлянину предстоит в колонии строгого режима», – уточнили в пресс-службе областного суда.

Екатеринбург, Елена Сычева

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