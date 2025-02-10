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Понедельник, 10 февраля 2025, 08:53 мск

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Главбух социального центра незаконно начислила себе 4 млн рублей зарплаты

В Верхней Салде будут судить 47-летнюю женщину – главного бухгалтера, которую обвиняют в краже денег с банковского счета учреждения, где она работала.

По версии следствия, главбух ГАУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхнесалдинского района» с января 2018 года по май 2023 года начисляла себе заработную плату в повышенном размере. Общий размер незаконно полученной заработной платы превысил 4 млн рублей.

На недвижимое имущество обвиняемой наложен арест, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Верхнесалдинский районный суд для рассмотрения по существу.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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