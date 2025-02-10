Уральцев ждут температурные качели от +2 до -22

На этой неделе в Свердловской области ожидаются серьезные температурные колебания: сначала потеплеет, а потом похолодает.
Как сообщили в Уральском гидрометцентре, сегодня в регионе будет переменная облачность, преимущественно без осадков, днем на севере небольшой снег. Ветер Западный 4-9, в горах до 15 м/с. Температура воздуха днем от -3 до +2 °C.
Завтра ночью будет -4…-9°, на крайнем севере -12°, днем -2…-7°. Примерно такая же погода будет 12 и 13 февраля.
14 февраля станет холоднее: ночью -10…-15°, на севере до -22 °C, днем -6…-11°, небольшой снег.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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