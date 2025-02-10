Урал попал на гастрономическую карту России с минералкой, пломбиром и морошкой

Специалисты Роспатента составили гастрономическую карту регионов России, назвав самые, на их взгляд, интересные бренды продуктов питания и напитков.
Свердловская область, по версии Роспатента, славится минеральной водой «Обуховская» и Тагильским пивом. Майонеза ЕЖК в списке не оказалось.
В Челябинской области эксперты советуют попробовать минеральную воду «Карагайский бор».
В Курганской области – льняное масло и шадринские пряники.
В Тюменской области выделяют местный пломбир.
ХМАО, по версии Роспатента, славится моченой морошкой, ЯНАО – олениной.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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