Кадровый дефицит на Среднем Урале начал снижаться

На Урале к концу 2024 году начала снижаться потребность предприятий в привлечении квалифицированных специалистов. Об этом говорится в февральском докладе Центробанка РФ «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Нехватка специалистов острее всего ощущалась в производственных и торговых компаниях, медицине, туризме и логистике. Также не хватало рабочих кадров: водителей, продавцов, кассиров и курьеров. Чтобы решить проблему, компании улучшали условия труда и устанавливали новое оборудование для оптимизации производственных процессов. Так, на Урале уже активно внедряют промышленных роботов на машиностроительных предприятиях, отмечается в докладе.

Кроме того, работодатели все чаще открывают учебные подразделения на собственных площадках, а также в вузах и ссузах, чтобы покрыть дефицит в квалифицированных кадрах. Но основным способом привлечения персонала было повышение заработной платы. В целом по экономике она росла темпами, значительно превышающими инфляцию.

«В конце прошлого года потребность в привлечении нового персонала начала снижаться: количество открытых вакансий перестало расти, а в некоторых отраслях начало сокращаться. Планы уральских компаний по дальнейшему найму и увеличению зарплат сейчас более умеренные. Наряду с охлаждением кредитования все это будет способствовать уменьшению перегрева экономики и ослаблению инфляционного давления», – отметил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.

В докладе также говорится, что спрос на кредиты со стороны предприятий снижался менее заметно, чем в розничном сегменте, – в том числе из-за сохранения потребности в оборотном капитале.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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