В Екатеринбурге пройдет международный форум по первой помощи

В Екатеринбурге пройдет форум по первой помощи. Как рассказали «Новому Дню» организаторы, встреча медиков из разных городов России и других стран запланирована на середину июня этого года.

Специалисты будут обсуждать вопросы, связанные с оказанием первой помощи в детских садах, школах и вузах, на предприятиях и в общественном транспорте, отдельная дискуссия будет посвящена оказанию первой помощи силовиками. Также на секциях обсудят особенности работы преподавателей ПМП.

Организаторами выступают минздрав региона, Российское общество первой помощи, «Движение первых» и другие.

Екатеринбург, Елена Сычева

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