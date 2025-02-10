Из Екатеринбурга запускают прямой рейс в Саранск

Авиакомпания Red Wings открыла продажи билетов на новый маршрут Екатеринбург – Саранск – Екатеринбург. Первый рейс вылетит из Кольцово 26 апреля. Время в пути составит 2 часа 5 минут. Стоимость билета – от 8 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, полеты будут выполняться на самолетах Superjet-100 по субботам до конца весенне-летнего расписания по следующему графику:

• вылет из Екатеринбурга – 09:20, прибытие в Саранск – 09:25

• вылет из Саранска – 21:20, прибытие в Екатеринбург – 01:15

Напомним, Red Wings также запускает новые рейсы из Екатеринбурга в Абакан и Улан-Удэ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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