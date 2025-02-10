Сегодня принято задабривать домового

10 февраля православная церковь отмечает день преподобного Ефрема Сирина, жившего в IV веке.

Ефрем родился в начале IV века в бедной семье сирийских земледельцев, живших в городе Низибия в Месопотамии. Однажды Ефрема обвинили в краже скота, к которой он не имел отношения. В тюрьме будущий святой во сне услышал голос, который призвал его пересмотреть свои поступки, задуматься о том, как он живет.

Ефрем после тюрьмы раскаялся в прежних поступках, ушел неподалеку в горы и стал отшельником. В течение 14 лет его духовным наставником был святой Иаков. Ефрем учился у старца христианскому смирению и покорности.

Святой прожил почти 70 лет, он скончался в 373 году в Эдессе.

В день памяти святого принято ходить в церковь. Молясь преподобному Ефрему, верующие просят об укреплении духа, даровании терпения, избавлении от страстей и уныния.

В народном календаре 10 февраля называют Ефремовым днем. На Руси его посвящали наведению идеального порядка в доме. Для защиты от нечистой силы символически полагалось подмести пол веником из полыни.

Мужчины 10 февраля считали удачным днем для рыбалки.

Также 10 февраля было принято задабривать домового. У печки для него ставили блюдце с молоком, кашей или другими продуктами. У тех, кто не исполнял обряд, домовой начинал проказничать: бить посуду, задувать огонь в печи, прятать и портить вещи. Поскольку считается, что с домовым дружат кошки, угощения в этот день были положены и им.

По приметам, если в Ефремов день положить под печку монетку, то в дом придет достаток.

По приметам, 10 февраля ясный и солнечный день предвещал раннюю весну, сильный ветер предвещал дождливое и холодное лето, а сильный ветер сулил скорые морозы.

Екатеринбург, Елена Васильева

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