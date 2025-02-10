«В целом человек положительный»: уралец избил на свадьбе сотрудника полиции

В Артинском районе осужден 23-летний житель Пермского края, который на свадьбе знакомого напал на сотрудника полиции.

Как сообщили в СУ СКР, инцидент произошел 10 августа 2024 года. Молодой человек вышел с одной женщин, приглашенных на свадьбу, на улицу и начал с ней ссориться. Это привлекло внимание двух находившихся неподалеку сотрудников ППС. Полицейские подошли к ссорящимся и попытались их успокоить. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично выразился в адрес стражей порядка нецензурной бранью и применил в отношении них физическую силу. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что ранее дебошир к уголовной ответственности не привлекался, работает водителем.

«Он осознал свою вину и раскаялся в содеянном, принес извинения. При вынесении наказания, не связанного с лишением свободы, суд учел также и то, что подсудимый в целом человек положительный, материально и по хозяйству помогает своим родным, занимается спортом и даже имеет грамоты за призовые места», – сообщил Горелых.

Арти, Елена Владимирова

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