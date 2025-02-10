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Понедельник, 10 февраля 2025, 15:17 мск

Новости Екатеринбург

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В Кольцово в гараже взорвался баллон с газом

Сегодня утром в поселке Кольцово взорвался баллон с газом, два человека пострадали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, на улице Стартовой загорелись два гаража. В одном из них произошла разгерметизация газового баллона с последующим хлопком. В результате происшествия два человека получили ожоги.

Еще один газовый баллон из помещения вынесли пожарные.

На месте работают 14 огнеборцев и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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