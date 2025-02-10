На Качканарском ГОКе заработал автоматизированный комплекс подготовки проб железорудного сырья для химанализа

В Качканаре на ЕВРАЗ КГОК заработал автоматизированный комплекс подготовки проб железорудного сырья (ЖРС) для химического анализа. Запуск комплекса – очередной этап создания в дивизионе «Урал» единого научно-исследовательского (R&D) центра.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа (дивизион «Урал»), инвестиции в новое оборудование превысили 65 млн рублей. Комплекс позволяет значительно ускорить исследование агломерата, повышает контроль над соблюдением технологии и качеством ЖРС, а также улучшает условия труда. Подготовка агломерата сократилась с 1 часа до 10 минут. Контролер получает готовую пробу нужной крупности, которая затем отправляется пневмопочтой в лабораторию. Для чистоты анализа система продувает все узлы аппарата сжатым воздухом после каждого исследования.

«Введение автоматизированного комплекса позволит создать архив данных по качеству агломерата и использовать информацию для улучшения качества железорудного сырья для доменщиков, что поможет стабилизировать процессы плавки чугуна в доменном цехе ЕВРАЗ НТМК», – отметил главный инженер ЕВРАЗ КГОК Захар Павлов.

Напомним, что ЕВРАЗ начал формировать уральский R&D центр в 2022 году, когда на металлургическом комбинате открылся центр исследования доменного сырья. Новое подразделение дало возможность оперативно получать информацию о содержании разных компонентов в сырье для производства чугуна, ежегодно привлекать в процесс дополнительные 100 тыс. тонн вторичных продуктов и тем самым снижать нагрузку на окружающую среду. Также это позволило увеличить производительность доменных печей на 50 тыс. тонн в год и снизить расход твердого топлива.

Сейчас на ЕВРАЗ НТМК реализуется финальный этап формирования R&D центра, предполагающий активное взаимодействие с научными центрами и вузами. Приобретается оборудование, которое позволит эффективнее осваивать новые продукты, проводить испытания для улучшения качества и эксплуатационных свойств металлопроката. Его запуск в работу запланирован во 2-м квартале 2025 года.

Качканар, Елена Васильева

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