В Екатеринбурге продают автограф Пугачевой и фигурку Путина на медведе

Жители Екатеринбурга время от времени выставляют на «Авито» довольно забавные вещи.

Так, встречаются желающие продать сувениры, так или иначе связанные с президентом Владимиром Путиным. Например, бронзовую фигурку обнаженного по пояс президента верхом на медведе продают за 3500 рублей, коробок спичек, который якобы принадлежал Путину, за 67 тысяч, ковер на стену с его изображением – за 7100 рублей.

Кроме того, довольно часто продают автографы знаменитостей. Пластинку «Блэк Сэббат» с автографами членов группы предлагают за 50 тысяч, бейсболку с подписью Шумахера – 125 тысяч рублей. За подпись Волочковой просят 10 тысяч, писателя Паоло Коэльо – 3 тысячи, космонавта Сергей Прокопьева – всего 1000 рублей. А вот фото Аллы Пугачевой с ее автографом один из коллекционеров оценил в 450 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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