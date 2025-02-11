В следующем году главный ледовый городок посвятят уральскому року

Ледовый городок в Историческом сквере Екатеринбурга в следующем году будет посвящен уральскому року. Такое решение приняли в мэрии в связи с предстоящим 40-летием рок-клуба.

«Год уральского рока станет не только данью уважения, но и важным шагом в популяризации этого явления у молодого поколения, привлечении внимания к его богатой истории. Это способ вдохновить начинающих артистов на создание смелой и глубокой музыки», – отметил глава города Алексей Орлов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, накануне программу юбилейного года обсудили в администрации чиновники с участием самих музыкантов, таких как Владимир Шахрин, Вадим Самойлов, Александр Пантыкин, а также продюсер Евгений Горенбург и историк уральского рока Дмитрий Карасюк.

Замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин рассказал, что в течение 2026 года в Екатеринбурге появятся мемориальная доска группы «Агата Кристи» и вагон метро, посвященный уральскому року. Также в планах – реставрация и ремастеринг ранних альбомов групп Свердловского рок-клуба с их дальнейшей публикацией на стриминговых сервисах, конкурс каверов на песни участников Свердловского рок-клуба для молодых исполнителей, проведение фестиваля для современных уральских рок-музыкантов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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