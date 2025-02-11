Водителю автобуса завтра вынесут приговор за гибель пожилой пассажирки

Завтра в Чкаловском районном суде Екатеринбурга состоится последнее заседание по уголовному делу водителя автобуса, которого обвиняют в гибели пожилой пассажирки.

Как сообщили в пресс-службе суда, нечастный случай произошел 23 января 2024 года. Водитель автобуса ПАЗ 4234-04 на остановке «Переулок Новопашинский» не дождался, пока пенсионерка 1939 г.р. выйдет из салона, и ее зажало дверями. Затем пожилая женщина упала на проезжую часть, а водитель автобуса уехал с места ДТП, не оказав ей помощь. На следующий день пассажирка скончалась в больнице от полученных травм.

Ожидается, что завтра в суде допросят свидетеля, подсудимого, проведут прения сторон, предоставят последнее слово подсудимому, затем суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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