Число желающих дарить подарки на 14 февраля за 5 лет сократилось на 27%

Число граждан России, которые собираются дарить своим близким подарки на День святого Валентина, ежегодно снижается.

По данным исследования портала SuperJob, в этом году 9% респондентов намерены сделать подарок своей супруге или супругу, 4% – любимому человеку, а по 1% – детям, родным, друзьям и родителям. Большинство же участников опроса сообщили, что не планируют кого бы то ни было одаривать 14 февраля (80%). В 2020 году таких людей было только 53%, в 2022 году – уже 62%, в 2024 году – 79%.

Интересно, что мужчины из Екатеринбурга готовы потратить на подарки любимым девушкам больше, чем женам, – 3900 рублей против 3600, а женщины – наоборот: на подарки законным мужьям могут потратить 2700 рублей, а бойфрендам – только 2500.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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