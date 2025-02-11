Спасатели предупредили уральцев о сильном ветре

ГУ МЧС Свердловской области предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях.
Как сообщили в управлении, 12 февраля в регионе местами ожидается ветер с порывами до 18 м/с.
Спасатели рекомендуют: находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения; не прятаться от ветра около стен домов; не оставлять автомобили вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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