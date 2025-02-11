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Вторник, 11 февраля 2025, 14:40 мск

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Спасатели предупредили уральцев о сильном ветре

ГУ МЧС Свердловской области предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях.


Как сообщили в управлении, 12 февраля в регионе местами ожидается ветер с порывами до 18 м/с.


Спасатели рекомендуют: находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения; не прятаться от ветра около стен домов; не оставлять автомобили вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций.


Екатеринбург, Елена Владимирова

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