В магазинах «Светофор» нашли небезопасную колбасу, мясные и рыбные консервы (ФОТО)

Сотрудники Россельхознадзора проверили сеть магазинов «Светофор» в Свердловской области. Рейд проводился с 22 января по 10 февраля в Екатеринбурге, Реже, Сысерти и Серове. Всего инспекторы проверили 18 торговых точек, и в 14 из них выявлены нарушения.

Оказалось, что в магазины торговой сети «Светофор» поступает животноводческая продукция без ветеринарных сопроводительных документов. Речь идет о мясных и рыбных консервах, колбасе, сырах и копчено-вареных изделиях.

«Продукция без ветеринарных сопроводительных документов является не подтвержденной по показателям качества и безопасности, что является нарушением технических регламентов Таможенного союза и ветеринарного законодательства Российской Федерации», – отметили в надзорном ведомстве.

По итогам рейда компании «Торгсервис 66» (владелец сети «Светофор» в Свердловской области) объявлены предостережения. Материалы проверки переданы в прокуратуру.

Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора Фото Россельхознадзора

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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