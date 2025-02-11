Звездные уральцы сыграют в баскетбол в поддержку больных детей

Известные уральцы сыграют в баскетбол в формате 3х3 в поддержку больных детей. Благотворительный турнир «АнгелБаскет» пройдет на следующей неделе в Челябинске.

В нем примут участие президент Академии единоборств РМК и боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года и экс-игрок NBA Сергей Моня, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года Татьяна Минина, четырехкратный призер чемпионатов мира по дзюдо Денис Ярцев, форвард сборной России по баскетболу Андрей Зубков, а также полный состав медиакоманды «БК-10».

Штырков выступит в роли звездного тренера команды, в которую войдут экс-продюсер Comedy Club Константин Золотарев, главный тренер клуба «Челбаскет» Михаил Терехов, участник Олимпийских игр и чемпион России по бадминтону Владимир Иванов, а также спортивный директор медиакоманды Hoops Артем Криштон. В составах команд на паркет выйдут врачи, представители бизнеса и власти.

Вырученные на турнире средства направят на помощь двум детям с онкологическими заболеваниями – 12-летней Айгизе Эркаевой из Аргаяшского района, которая борется с острым лимфобластным лейкозом и сейчас проходит противорецидивное лечение, и 15-летней Тоне Налетовой из Троицка, у девочки обнаружили карциному, лечение дает результат, однако ей требуется дорогостоящий препарат. Также помощь окажут маме 13-летнего воспитанника спортшколы № 8 Челябинска Сережи Березанского, у его мамы тяжелое онкологическое заболевание, с которым она борется с 2021 года, и сейчас ей требуются деньги на продолжение курса лечения.

Екатеринбург, Челябинск, Елена Сычева

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