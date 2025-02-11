Екатеринбургская епархия празднует 140-летие (ВИДЕО)

Екатеринбургская епархия отмечает 140-летие. Сегодня в Храме на Крови прошла торжественная литургия, ее возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а помогали ему епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий и епископ Алапаевский и Ирбитский Сергий.

140 лет Екатеринбургской епархии

«Самое важное – это начало и завершение. Начало – 1885 год. Решение о выделении из состава Пермской епархии отдельной Екатеринбургской епархии – это начало жизни, начало истории нашей церкви в Екатеринбургской земле. И, конечно же, события, связанные с открытием Свято-Николаевского Верхотурского монастыря, с приходом праведного Симеона Верхотурского. Это развитие городов и открытие соответствующих церквей, Екатерининской церкви в городе Екатеринбурге 300 лет тому назад. Конечно же, это строительство многочисленных храмов, которые сегодня украшают нашу епархию. События 1918 года стали особой страницей в истории Екатеринбургской епархии. И первые десятилетия советской власти, они, с одной стороны, очень кровавые и трагичные, с другой стороны, именно в этот период в нашей епархии появляется наибольшее число святых угодников, мучеников, людей, которые пострадали за веру, за Христа. Ну и, наверное, не менее ярким яркими стали события возрождения в 1990-е годы, когда вновь открываются храмы, когда возвращается праведный Симеон Верхотурский. Для нас, сегодня живущих, вот эти годы возрождения и сегодняшние дни – не менее важная страница. Я очень надеюсь, что следующие страницы жизни Екатеринбургской епархии при нашем с вами совместном участии тоже войдут в историю как светлые и славные страницы», – подчеркнул митрополит Евгений.

Напомним, в Екатеринбургской митрополии действуют 17 монастырей и более 650 храмов, церквей, часовен.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Степан Фатхиев

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