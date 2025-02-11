В Екатеринбурге закрыли кафе «Старик Хинкалыч» из-за кишечной палочки

В Екатеринбурге суд на 30 дней приостановил работу кафе «Старик Хинкалыч», которое находится в торговом центре «Парк Хаус». По заданию прокуратуры в общепите прошла внеплановая проверка Роспотребнадзора, и ревизоры обнаружили множество санитарных нарушений.

В частности, предприятие не соблюдало принципы ХАССП, в производственных помещениях не было умывальников, в холодильниках хранились полуфабрикаты без маркировки, разделочный инвентарь для продуктов также использовался без маркировки. Кроме того, в смывах с объектов кафе и в пробах готовой еды была обнаружена кишечная палочка.

В отношении ИП Ахунца А.К. (владельца кафе) составлен протокол по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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