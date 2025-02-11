Основатель «Сима-ленда» и министр культуры получили государственные награды

Несколько известных уральцев отмечены государственными наградами. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщили в ДИПе, министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина удостоена звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Орденом дружбы за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены учредитель группы компаний «Сима-Ленд» Андрей Симановский, председатель совета директоров Уральского турбинного завода Михаил Лившиц и заместитель генерального директора по стратегическому развитию дирекции Уральского турбинного завода Игорь Сорочан.

Напомним, Андрей Симановский известен не только как успешный предприниматель, но и как один из крупнейших меценатов Екатеринбурга. Он активно участвует в развитии социальной и медицинской сфер региона, поддерживает врачей и больницы, а также способствует возрождению духовных и культурных ценностей. В 2024 году при его непосредственном участии в Екатеринбурге на улице Изоплитной была открыта Свято-Елисаветинская обитель (хоспис). Кроме того, в Алапаевске при содействии бизнесмена был построен храм Александра Невского, а также продолжается реализация продуктовой программы поддержки малоимущих семей и пенсионеров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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