За три года в Академическом построят три новых улицы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился заключить контракты на строительство трех улиц в Академическом районе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, планы рассчитаны на 2025-2028 гг. В Академическом проложат два участка улицы Академика Вавилова – от ул. Академика Ландау до ул. Академика Лихачева и от ул. Академика Парина до ул. Академика Ландау; улицу Амундсена (от пр. Академика Сахарова до ЕКАД) протяженностью 1,3 километра; улицу Академика Ландау (от ул. Академика Вавилова до ул. Амундсена) протяженностью 940,7 метра.

Общая протяженность улиц составит 2,8 километра, вдоль проезжих частей обустроят тротуары и велодорожки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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