Акушер-гинеколог из перинатального центра поддержала уроки полового просвещения

В старших классах общеобразовательных школ нужны уроки сексуальной грамотности, чтобы помочь молодежи сохранить репродуктивное здоровье.

Такое мнение на ОТВ в программе «Акцент» высказала заведующая отделением ЕКПЦ, акушер-гинеколог Алена Туреева. «Я являюсь акушером-гинекологом, поэтому я, конечно, за эти просветительские работы. Еще десятки лет назад мы выезжали в старшие классы, проводили такие работы, просвещали и мальчиков, и девочек. Я считаю, это была правильная работа», – сказала доктор.

Кроме того, Алена Туреева рассказала, что в последнее время жительницы Свердловской области рожают первого ребенка в 31 год, хотя лучший возраст – 18-25 лет.

«Конечно, лучшее репродуктивное здоровье – это 18-25. Но мы же не должны забывать о каких-то материальных благах в дальнейшем, что может помочь воспитывать будущего малыша», – заметила Алена Туреева.

По мнению специалиста, лучшие меры стимулирования рождаемости – материальные, а также профилактика абортов. Она добавила, что в ЕКПЦ женщин, которые обращаются за прерыванием беременности, обязательно знакомят с возможными последствиями абортов, а также проводят консультацию психолога. За 2 года такой практики около 25-30% пациенток отказались от абортов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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