Улица Амундсена встала из-за пожара и ДТП

Сегодня утром екатеринбуржцы не могли выехать по ул. Амундсена из Академического района в центр города.

Как сообщают читатели «Нового Дня», невозможно проехать по Амундсена от улицы Волгоградской до Щорса. Водители пробираются через дворы.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что утром на перекрестке Амундсена – Расковой загорелся деревянный частный дом площадью 70 кв. м. В ликвидации задействованы две единицы спецтехники и 9 человек личного состава.

Кроме того, пользователи сервиса «Яндекс.Пробки» сообщают о ДТП в районе перекрестка улиц Амундсена – Гризодубовой.



Екатеринбург, Елена Владимирова

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